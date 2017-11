"Brüder": starker Tobak aus dem Kalifat des Terrors

Ein deutscher Student gerät in die Fänge des IS und zerbricht daran - Stoff für einen Film. Der ist stark, aber nichts für schwache Nerven.



Sein Leben? Wie das Millionen anderer junger Leute in Europa: Jan, lebt in einer WG in Stuttgart, studiert vor sich hin, besucht Partys, trinkt und hat mit seiner Freundin eine Beziehung ohne große Emotionen. Aber: Sein Dasein langweilt Jan (Edin Hasanovic), es fordert ihn nicht wirklich - nur das Schicksal seines WG-Kameraden Tariq (Erol Afsin), einem Arzt in Ausbildung, berührt ihn. Dessen Familie hängt in Syrien fest, um sie herum tobt der Bürgerkrieg.



Mit Jans Orientierungslosigkeit ist es vorbei, als er den aus Bosnien stammenden Prediger Abadin Hasanovic (Tamer Yigit) kennenlernt. Jans Irrweg hat das Erste an diesem Mittwoch (20.15 Uhr) im Zweiteiler "Brüder" illustriert - parallel zum Auftritt des FC Bayern München in der Champions League beim RSC Anderlecht im ZDF.