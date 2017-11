Bud Spencer und Terence Hill: Ihre legendärsten Filme

Gegenteile ziehen sich bekanntlich an. Mit diesem Gedanken im Kopf haben sich Terence Hill und Bud Spencer auch wohl gefunden. Die beiden Männer sind über die Maße unterschiedlich und stellen trotzdem das perfekte Duo dar.



"Zwei wie Pech und Schwefel", "Das Krokodil und sein Nilpferd", "Zwei Asse Trumpfen auf" und "Vier Fäuste für ein Halleluja". Titel, die diese außergewöhnliche Männerfreundschaft wohl am treffsichersten beschreiben, doch sie standen noch in viel mehr Filmen zusammen vor der Kamera. In diesem Text geht es um die ganz besondere Beziehung der beiden Helden sowie um die coolsten und lustigsten Momente.



Terence Hill mimt in den Filmen zumeist einen gewieften Typ, der mit seinen stahlblauen Augen jede Frau in die Knie zwingt. Außerdem ist er hochgewachsen und achtet auf die schlanke Linie. Das Schlitzohr besitzt trotzdem einen Hang sich in unangenehme Situationen zu bewegen. Genau an dieser Stelle kommt sein Kumpel Bud Spencer ins Spiel. Der stämmige Bär mit der dichten, braunen Gesichtsbehaarung hat immense Kräfte; seine Pranken sind so groß wie Riesenpfannen. Jeder seiner Schläge geht mit einem lauten "Boink" einher, er setzt binnen Sekunden gekonnt mit ihnen ganze Heerscharen schachmatt.



Auf dem Film "Die rechte und die linke Hand des Teufels" (1970) basiert die Fortsetzung "Vier Fäuste für ein Halleluja" (1971). Terence Hill spielt Bambi, ein Pferdedieb, der versucht, so viele Deals wie möglich durchzuziehen. Trinity, gespielt von Bud Spencer, versucht dagegen alles in seiner Macht stehende, um Bambi vor krummen Unfug zu bewahren. Immer wieder durchkreuzt er jedoch die Pläne des Verwandten, stets ganz charmant mit einer Prise Humor. Die bekannteste Sequenz ist wohl die, als sich Bambi zu Gangster Wildcat Hendricks an den Tisch setzt, um mit ihm zu pokern. Gespielt wird klassisches Draw-Poker, die ganze Partie läuft völlig überdreht ab. Mit der entscheidenden Taktik führt Bambi alle hinters Licht. Er mischt was das Zeug hält: hin- und her sowie vor- und zurück. Gerade als die Mischerei nahezu ermüdend wirkt, hört er auf und die Spiele beginnen. Alle Mitspieler setzen eifrig, nahezu jeder kommt mit einem Fullhouse daher und doch gewinnt Bambi. Natürlich wird die vergnügliche Partie mit einer ordentlichen Schlägerei abgeschlossen. Ein absoluter Klassiker des Duos, der in keiner Sammlung fehlen sollte.