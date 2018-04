Bühne im TV: Das 55. Theatertreffen Berlin bei 3sat

Die zehn bemerkenswertesten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden für den internationalen Treffpunkt für Theaterleute in Berlin ausgewählt. 3sat zeigt in den kommenden Wochen eine Auswahl.



Gut zwei Wochen lang ist Berlin von diesen Freitag an Schauplatz der 55. Auflage des Theatertreffens. Medienpartner 3sat zeigt in diesem Rahmen drei "Starke Stücke" an aufeinanderfolgenden Samstagen zur Primetime um 20.15 Uhr: "Woyzeck" vom Theater Basel am 5. Mai, "Die Odyssee. Eine Irrfahrt nach Homer" vom Thalia Theater Hamburg am 12. Mai und "Trommeln in der Nacht" von den Münchner Kammerspielen am 19. Mai.