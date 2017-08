"Bullyparade - Der Film": Wiedersehen mit Sissi, Mr. Spuck & Co.

Kaiserin Sissi als kapriziöse Frau in den Wechseljahren, ein verliebter Winnetou und die zickige Raumschiffbesatzung rund um Captain Cork: In der "Bullyparade" sorgten sie für viele Lacher. Nun kommt die Parodie ins Kino. Wie lustig ist der neue Film?



Fans der "Bullyparade" sind gespannt. Gut 15 Jahre lang mussten sie auf die erfolgreiche ProSieben-Show verzichten. Nun kommt die Parodie mit Namensgeber Michael Bully Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian ins Kino. In "Bullyparade - Der Film" sind sie wieder alle dabei: Winnetou und Old Shatterhand, Kaiser Franz und Sissi, Captain Cork, Mr. Spuck und Schrotty, der Yeti und all die anderen Figuren, dazu prominente Gastauftritte etwa von Elyas M'Barek. Der Humor ist vertraut und immer wieder vergnüglich, die großen Lacher sind jedoch rar. So manche Witze plätschern vor sich hin und wirken zahm und flach. Mehr Mut zu Frechheit und Spontaneität hätte dem in fünf Episoden erzählten Film gut getan.



Los geht es mit den Brüdern Kasirske. Sie wollen den Fall der Mauer verhindern und reisen deshalb "Zurück in die Zone", ins Jahr 1989. Anschließend geht es in den Wilden Westen. Nach 15 Jahren treffen sich Old Shatterhand und Winnetou wieder. Der Apachenhäuptling will heiraten, doch dazu muss er erst die Richtige finden. Sein Blutsbruder dagegen ist auf der Flucht. In Österreich geht es unterdessen um die "Wechseljahre einer Kaiserin" mit Sissi und Franz, während Dauerstudent Lutz und sein träger Kumpel Löffler an der Wall Street ihr Glück suchen. Die letzte Episode spielt im Weltall. Captain Cork und seine Crew landen zufällig auf einem Planeten, dessen Atmosphäre von Östrogen geschwängert ist. Die Bewohner: lauter Frauen, eine hübscher als die andere, die sich gegen eine merkwürdige Bedrohung zu Wehr setzen wollen.