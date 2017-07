Bundesliga: Nitro startet wöchentliches Live-Fußball-Magazin

Der TV-Sender RTL Nitro will ab 31. Juli eine Fußball-Show zeigen, in der die Spiele der Bundesliga unter die Lupe genommen werden sollen. "100% Bundesliga - Fußball bei Nitro" bekommt einen Sendeplatz am Montagabend.



Das neue Fußball-Magazin "100% Bundesliga - Fußball bei Nitro“ läuft ab 31. Juli auf Nitro. Der Sender, der bisher noch "RTL" mit im Namen trug, kündigt die Premiere des Formats für 22.10 Uhr an. Weitere Folgen werden dann künftigen am selben Wochentag um 23 Uhr zu sehen sein. Meldungen zu diesem Thema

Amazon startet Bundesliga-Audiostreaming

Alle Infos: So sehen Sie Bundesliga-Fußball im Fernsehen

"Alle Spiele": Sky startet in Saison der 2. Fußball-Bundesliga

Spielberichte und Analysen aus der Fußballbundesliga sollen dabei im Fokus stehen. Dazu gehören ausführliche Zusammenfassungen aller 18 Spiele des Spieltags in der Bundesliga und der 2. Bundesliga inklusive Erstverwertung des Montagabend-Spiels. Die Moderatoren des Fußball-Magazins aus dem Kölner Sendezentrum der Mediengruppe RTL sind Laura Wontorra und Thomas Wagner.



Auch Experten und Gäste sollen im Studio zu sehen sein. Gast der ersten Sendung wird der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, Max Eberl. Oliver Schablitzki, Senderchef RTL Nitro: "Der neue Nitro-Fußballabend wird weit mehr sein als die pure Zusammenfassung des gesamten Spieltags. Mit Experten und Gästen wollen wir eine frische und ebenso informative wie unterhaltsame Bestandsaufnahme des Spieltags bieten und den Fußballmontag bei Nitro so zu einem festen Termin im Kalender der Fußballfans machen."

Kommentare im DIGITAL FERNSEHEN Forum: