Bundesliga ansehen – noch mehr Abos und Decoder werden notwendig

In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung äußern sich die Eurosport-Chef Peter Hutton und Discovery-Chefin Susanne Aigner-Drews zur Zukunft der Bundeslige im TV. Die sieht für den Fan alles andere als rosig aus.



Wer in Zukunft alle Spiele der Bundesliga sehen will, der wird wohl noch mehr Decoder und Abos brauchen. Das Prophezeit jedenfalls Petter Hutton, der Eurosport-Chef, in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung. So erläutert er, dass die Aufsplitterung der Übertragungsrechte in ganz Europa voranschreitet. In Deutschland gäbe es noch viel Sport im Free TV. Im Ausland herrschen schon ganz andere Verhältnisse.