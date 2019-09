Bundesliga bei Sky: Leipzig will 1. Platz verteidigen

Am sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga versucht RB Leipzig ein weiteres Mal die Tabellenspitze verteidigen zu können. Verfolger Bayern muss bei Aufsteiger Paderborn ran.



Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann stimmen die Zuschauer im "Countdown" am Samstag ab 14 Uhr auf die um 15.30-Uhr-Partien ein. Die Nachmittagsspiele gibt es in der Konferenz und als Einzelspiel.