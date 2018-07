Bundesligakosten drücken Sky-Gewinn - Sendekonzept wird geändert

Zwar hat man mittlerweile bei Sky Deutschland 5,2 Millionen Kunden. Gestiegene Kosten für die Bundesliga drücken jedoch den Gewinn. Beim Fußball ändert nun sich auch etwas am Sendekonzept.



Mehr Zuschauer, mehr Umsatz, aber weniger Gewinn - die kräftig gestiegenen Kosten für die Bundesliga haben dem größten deutschen Pay-TV-Sender Sky Deutschland die Jahresbilanz getrübt. Mit deutlich mehr Eigenproduktionen sieht sich das Unternehmen im harten Wettbewerb gegen Netflix, Amazon & Co. dennoch gut auf Kurs.



Im neuen Geschäftsjahr würden die Investitionen vervierfacht: In Deutschland und Österreich hätten Eigenproduktionen den größten Nachholbedarf, teilte die Konzernmutter in London mit. Der Sky-Konzern macht den Löwenanteil des Geschäfts in Großbritannien und Irland und hat in Italien ein weiteres Standbein. Der Jahresumsatz stieg in dem zum Juni abgelaufenen Geschäftsjahr um 5 Prozent auf 13,6 Milliarden Pfund, der Betriebsgewinn (vor Steuern) um 9 Prozent auf 2,35 Milliarden Pfund.