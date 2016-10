Bundesrat: Ab 2019 nur noch Radios mit DAB Plus

Der Bundesrat hat in seiner 948. Sitzung eine Stellungnahme zum Gesetzesentwurf zur Änderung des Telekommunikationsgesetzes vorgelegt. Sie sieht ein Gesetz vor, mit dem nur noch DAB Plus-fähige Geräte verkauft werden dürften.



Der Bundesrat will die Digitalisierung des Radios weiter vorantreiben. In einer Stellungnahme zum Entwurf des "Gesetzes zur Änderung des Telekommunikationsgsetzes" heißt es: "Um die Digitalisierung des Hörfunks in Deutschland zeitgemäß voranzutreiben, ist ein nationaler Vorstoß erforderlich, wofür das Telekommunikationsgesetz der richtige Ort ist."