Bundeswehrbewerber lassen sich auch von "Rekruten" nicht locken

Der erhoffte Effekt, dass der Bewerberrückgang bei der Bundeswehr abgefedert werden könnte, ist hauptsächlich ausgeblieben. Dennoch rechnet man im Verteidigungsministerium der Serie "Die Rekruten" zu, dass man wenigstens den Mindestbedarf sichern konnte.



Die Bewerberzahlen für den Freiwilligendienst bei der Bundeswehr gingen innerhalb des letzten Jahres um 15 Prozent zurück. Diesem Trend sollte die von der Bundeswehr in Zusammenarbeit mit der Agentur Castenow in Düsseldorf produzierte Serie "Die Rekruten" entgegenwirken.



Nach der Interpretation des Verteidigungsministeriums hat sie zumindest dabei geholfen, dass der Rückgang nicht noch größer ausgefallen ist und der Mindestbedarf mit 8.800 Aspiranten gerade so erfüllt wurde.