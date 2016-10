CAD15 von Client: DAB Plus als Nachrüstset

Bild: © Auerbach Verlag



Die Auswahl an Digitalradios für Wohnzimmer, Bad oder Küche ist mittlerweile riesig. Deutlich stiefmütterlicher wird dagegen ein Hauptanwendungsgebiet für DAB Plus behandelt, nämlich die mobile Nutzung im Auto. Zwar gibt es mittlerweile einige wenige Autoradios mit Digitalradioempfang – aber spätestens bei Autos mit speziellen Werkradios ist ein Umbau schwierig bis unmöglich.



Der Hersteller Clint bietet mit dem CAD15 für genau diese Situation eine interessante Lösung an. Das neue CAD15 ist nämlich ein Digitalradio zum Nachrüsten, das Original-Autoradio kann im Fahrzeug verbleiben und weiter ganz normal genutzt werden. Das System ist dabei komplett ohne Eingriff in die KFZ-Elektrik installierbar und kann daher auch von technisch weniger versierten Nutzern in wenigen Minuten eingebaut werden.



Neben dem eigentlichen Digitalradioempfang hat Clint dem CAD15 noch einige weitere nützliche Funktionen mit auf den Weg gegeben. So bietet es eine Bluetooth-Kopplungsmöglichkeit für Smartphones oder auch Tablets an. Dadurch wird zusätzlich das Audio-Streaming von diesen Geräten ermöglicht, ohne dass das Autoradio über Bluetooth verfügen muss. Dank integriertem A2DP-Protokoll ist eine hochwertige kabellose Übertragung möglich.