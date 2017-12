CDO Forum Germany begleitet neue Geschäftsmodelle

Dass Digitalisierung das Berufsleben von Grund auf neu definieren wird, ist keineswegs neu. Wenn sich Technik und damit auch Geschäftsprozesse radikal verändern, müssen sich Unternehmen schnell auf den Wandel einstellen, um im Wettbewerb Schritt halten zu können.



Seit der Industrialisierung hat es nicht mehr so große Umwälzungen im Arbeitsleben gegeben. Unternehmen werden sich anpassen, um bestehende Geschäftsprozesse zu migrieren und gänzlich neue Geschäftsmodelle zu erschließen. Das CDO Forum Germany wird bei dieser Herausforderung Wegweiser und Begleiter zugleich sein. Helmut Kohl, Präsident des Bundesverbands TELECOM e.V. und damit Hauptsponsor des CDO Forum Germany, erläutert dazu die Idee der neuen Plattform: "Digitalisierung wird uns alle und zwar in allen Lebensbereichen betreffen. Das CDO Forum Germany wird den Industriemanagern durch eine offene und lebendige Informationsplattform helfen, den bevorstehenden Wandel aktiv mitzugestalten sowie neue geschäftliche Grundlagen zu schaffen, die nachhaltigen Erfolg in einer digitalisierten Arbeitswelt erzielen werden."