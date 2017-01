CDU spricht sich für Digitalisierung im Radio aus

Die Umstellung auf digitales Radio bleibt ein Streitthema in Deutschland, vor allem die damit verbundene UKW-Abschaltung sorgt für Diskussionen. Nun spricht sich die CDU für einen Ausbau von DAB Plus aus, ein schnelles Ende von UKW sei jedoch unwahrscheinlich.



Von einer Abschaltung von UKW wie in Norwegen ist das deutsche Radio noch weit entfernt. Zu weit liegen Befürworter und Gegner von digitalem Radio im Allgemeinen und dem Standard DAB Plus im Speziellen auseinander. Während die Öffentlich-Rechtlichen den Ausbau der digitalen Netze stetig vorantreiben, setzen sich vor allem die Privatradios für den Erhalt von UKW ein. Von Seiten der Politik wird mittlerweile auch verstärkt auf die Digitalisierung des Radios gedrängt. So sprechen sich Medienpolitiker der CDU für einen schnellen Ausbau von DAB Plus aus.