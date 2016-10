CNN und Turner launchen Business-News-App

Nachrichten, die den persönlichen Interessen entsprechen, wissen, welche Artikel die weltweiten Business-Leader lesen: Das verspricht die neue "CNN MoneyStream"-App.



CNN und Turner veröffentlichen eine personalisierte Business-App. Mit der "CNN MoneyStream"-App sollen nur personalisierte Nachrichten angezeigt werden. Die Nutzer entscheiden, welche Unternehmen, Themen oder Märkte für ihn relevant sind. Es werden Nachrichten angezeigt, die laut der eingegebenen Parameter interessant sind.