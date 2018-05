Canton: Sounddeck-Familie wächst

Rechtzeitig vor der WM bringt Canton eine neue Soundbar der DM-Familie auf den Markt. Die DM 60 ist das Nachfolgemodell des kleineren Sounddecks DM 55 - unter anderem mit optimiertem Signalflow.



Die DM 60 stellt insgesamt 200 Watt Systemleistung zur Verfügung und ist mit einem integriertem Subwoofer ausgestattet. Der Virtual Surround Decoder sorgt für den Rund-um-Klang. Neu bei der DM 60 sind die folgenden Features: