Casting für 14. Staffel "Germany's next Topmodel" startet

Die Casting-Tour zur neuen Staffel "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" startet in Kürze in Hannover.



In neun Metropolen haben junge Frauen die Chance, ihre Modelqualitäten unter Beweis zu stellen. Heidi Klum: "Die Anforderungen für Models haben sich etwas verändert. Vielfältigkeit kommt an." Meldungen zu diesem Thema

Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Ein aussagekräftiges Bewerbungsvideo muss vorab bei ProSieben eingereicht werden. Nicht volljährige Nachwuchsmodels benötigen zudem eine unterschriebene Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten. Start ist am 1. September in Hannover.



Die weiteren Tourdaten: Sonntag, den 02. September Frankfurt am Main (Hessen)

Freitag, den 07. September Essen (NRW)

Sonnabend, den 08. September Köln (NRW)

Freitag, den 14. September Hamburg

Sonnabend, den 15. September Berlin

Sonnabend, den 22. September München (Bayern)

Sonntag, den 23. September München (Bayern)

Sonnabend, den 29. September Stuttgart (Baden-Württemberg)

Sonntag, den 30. September Nürnberg (Bayern)