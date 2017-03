Cebit will sich als innovatives Sommer-Festival neu erfinden

Für 2018 stehen auf der Cebit wieder einmal große Veränderungen bevor. Die IT-Messe will sich zum widerholten Mal neu erfinden und soll künftig als Open-Air-Festival auch für ein allgemeines Publikum im Sommer stattfinden.



Der Fall in die Bedeutungslosigkeit drohte bereits: Die 1986 aus der Hannover-Messe ausgegliederte CeBIT dümpelte in den vergangenen Jahren oft nur noch mäßig erfolgreich im Schatten großer Events wie dem Mobile World Congress in Barcelona oder der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas dahin. Immer wieder kamen daher Diskussionen um eine Neuausrichtung auf. Selbst eine Integration zurück in die Hannover Messe wurde diskutiert. Diese Debatten sind nun vorbei, wie bereits Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in ihrer Eröffnungsrede am Sonntag angedeutet hatte. Der Grund: Die Messe hat rund um den digitalen Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft ein Zukunftsthema besetzt, das ihr wieder Auftrieb gibt.