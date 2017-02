Champions League: BVB-Achtelfinale live bei Sky

Am Dienstag erwacht auch die Champions League aus dem Winterschlaf. Den Auftakt aus deutscher Sicht macht Borussia Dortmund, das sich live und exklusiv bei Sky bei Benfica Lissabon eine gute Ausgangsposition für die nächste Runde verschaffen will.



Während in der Bundesliga bereits seit gut einem Monat wieder der Ball rollt und in anderen europäischen Top-Ligen sowieso über den Jahreswechsel durchgespielt wird, erwachen die europäischen Wettbewerbe erst am Dienstag wieder aus ihrem Winterschlaf. Den deutschen Auftakt macht dabei Borussia Dortmund, den Auftritt bei Benfica Lissabon können Fußball-Fans exklusiv und live bei Sky verfolgen.