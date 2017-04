Champions-League-Knaller Bayern - Real live bei Sky und ZDF

Gleich zwei deutsche Spiele bekommen Fußball-Fans am Mittwoch bei Sky zu sehen. Das am Mittwoch wegen des Anschlages abgesagte Spiel von Dortmund gegen Monaco gibt das "Vorspiel" zum Schlager Bayern München gegen Real Madrid, das auch im ZDF übertragen wird.



Ein trauriges Kapitel Fußball-Geschichte wurde am Dienstag geschrieben, als die Partie von Borussia Dortmund gegen den AS Monaco wegen eines Anschlags auf den Dortmunder Teambus abgesagt werden musste. Aufgrund des engen Terminplans soll die Partie bereits am Mittwoch nachgeholt werden und wird somit das "Vorspiel" zum Klassiker Bayern München gegen Real Madrid. Dank Sky und dem ZDF kommen sowohl Pay- als auch Free-TV-Zuschauer auf ihre Kosten.