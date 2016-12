Champions League: Spanischer Abend live bei Sky

Zum Abschluss der Vorrunde der Champions League bekommen es Mönchengladbach und der FC Bayern mit spanischen Spitzenteams zu tun. Von Bedeutung sind beide Partien jedoch nicht mehr, Fußball-Fans kommen dennoch bei Sky auf ihre Kosten.



Die Champions-League-Vorrunde wartet zum Ende noch einmal mit eigentlich interessanten deutsch-spanischen Vergleichen auf, doch die Spannung ist zumindest am Dienstag vor den Auftritten von Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München raus. Unabhängig vom Ausgang der Partien wird sich an den Verhältnissen in den Gruppen nichts mehr ändern. Fans beider Vereine können die Spiele dennoch live und exklusiv bei Sky verfolgen.