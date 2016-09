Champions League: Start der deutsch-spanischen Woche bei Sky

Der zweite Spieltag der Champions League steht ganz im Zeichen deutsch-spanischer Duelle. Den Auftakt macht dabei Borussia Dortmund, das am Dienstag auf Real Madrid trifft, exklusiv zu sehen bei Sky.



In den vergangenen drei Jahren war die Champions League vor allem eine spanische Angelegenheit. Der FC Barcelona und zweimal Real Madrid sicherten sich die wichtigste Trophäe im europäischen Klub-Fußball, dazu stand Atletico Madrid zweimal im Endspiel. An dem am Dienstag startenden zweiten Spieltag der Königsklasse kommt es nun gleich dreimal zum deutsch-spanischen Kräftemessen, den Auftakt macht dabei Borussia Dortmund, die auf den Titelverteidiger Real Madrid treffen. Übertragen wird diese Partie der Pay-TV-Anbieter Sky exklusiv, wie auch den zweiten Auftritt von Leverkusen.