Champions League: Was läuft am 4. Spieltag wann und wo?

Einen Tage nach der Entlassung des Bayern-Trainers Niko Kovac steht ab heute der vierte Champions League-Spieltag auf dem Programm. Kann Interims-Coach Hansi Flick mit dem Einzug ins Achtelfinale Schadensbegrenzung betreiben?



Und schon am frühen Abend steht eine richtungsweisende Partie an. RB Leipzig ist mit sechs Punkten gut im Geschäft und kann mit einem Sieg in St. Petersburg einen wichtigen Schritt in Richtung Achtelfinale machen.



Sky zeigt das Spiel in der Konferenz und als Einzelspiel auf Sky Sport 2 HD. Anpfiff der Partie in St. Petersburg ist 18.55 Uhr. Am späteren Abend empfängt dann Borussia Dortmund Inter Mailand. Nach der Niederlage im Hinspiel steht der BVB unter Druck. Er muss eigentlich gewinnen, um noch die K.o.-Runde erreichen zu können. Dieses Spiel gibt es in der Sky Konferenz und als Livespiel bei DAZN ab 21 Uhr.