"Chaos im Netz": Buntes Internet-Abenteuer mit Botschaft

Nachdem er in "Ralph reicht's" in fremden Spielautomaten unterwegs war, erkundet Titelheld Ralph mit seiner Freundin Vanellope nun das Internet und sorgt für "Chaos im Netz". Die gelungene Fortsetzung ist unterhaltsam und für kleine Zuschauer vielleicht sogar lehrreich.



Der Anblick ist überwältigend. Angesichts der bunten Reizüberflutung kommen der sanftmütige Hüne Ralph und die quirlige Vanellope von Schweetz aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Diese neuartige, gigantische und spannende Welt, die sie gerade betreten haben, ist also das Internet. Und wie findet man sich hier zurecht?