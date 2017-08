Chatbot führt GIF-Interviews mit Spitzenpolitikern

In Vorbereitung der Bundestagswahl gibt es eine Premiere. Der Chatbot Novi des öffentlich-rechtlichen Jugendangebots Funk spricht mit Spitzenpolitikern aller Parteien.



Ab dieser Woche führt der Chatbot Novi Interviews mit Spitzenvertretern aller Parteien Dabei gibt es jedoch eine große Besonderheit. Die Politiker können sich nicht wie sonst üblich in typische Floskeln flüchten, wenn es um ihre Positionen und die wichtigsten Ziele ihrer Partei geht. Sie haben nur die Möglichkeit, auf die Fragen mit einem passenden GIF zu antworten.