"Chris Tall presents" - Neue Comedy-Show ein Novum bei Prime

Der preisgekrönte deutsche Comedian Chris Tall kommt als Gastgeber und Moderator mit der ersten nicht-fiktionale Eigenproduktion aus Deutschland zu Prime Video.



In der ersten nicht-fiktionalen deutschen Amazon Original-Produktion stellt der Publikumsliebling in insgesamt sechs Folgen neue deutsche Comedy-Talente vor. Die Show soll noch in diesem Jahr Premiere feiern.