"Clever abgestaubt": Steven Gätjen moderiert Sendung bei ZDFneo

Im Frühling probiert sich ZDFneo an einem neuen Format aus. Moderieren wird die Quizsendung "Clever abgestaubt" von dem ehemaligen ProSieben-Moderator Steven Gätjen.



"Clever abgestaubt" nennt sich die Quiz-Sendung mit Moderator Steven Gätjen, in der sich ZDFneo an ein etwas anderen Konzept wagt. Denn statt um Geld spielen die Kandidaten um Antikgegenstände. Können sie eine Frage aus dem Bereich Allgemeinwissen korrekt beantworten, trudelt einer von zwölf Antikgegenständen auf ihrem "Konto" ein. Doch gewonnen hat nicht, wer die meisten dieser Gegenstände ergattert. Gewonnen hat, wessen Gegenstände in der Summe am Ende am meisten wert sind.