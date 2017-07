"Clipfish" ist tot: RTL startet neuen Streamingdienst "Watchbox"

Die Mediengruppe RTL will neue Wege gehen. Mit "Watchbox" startet ein neues werbefinanziertes Streaming-Angebot und zieht damit bei Clipfish den Stecker.



Das neue Streaming-Portal "Watchbox" soll für Nutzer kostenlos zur Verfügung stehen, wie die Mediengruppe RTL am Mittwoch Juli bekannt gab. Nutzern soll durch das werbefinanzierte Portal mit ungewöhnlichen Empfehlungen der Filme- und Serien-Horizont erweitert werden.