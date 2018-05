"Computer gab mir Flügel": 83-jährige Japanerin entwickelt Apps

Ihren ersten Computer kaufte Masako Wakamiya mit 60. Da war sie gerade pensioniert. Heute gehört die inzwischen 83-jährige Japanerin zu den ältesten App-Entwicklern weltweit. Auch Apple und die UN interessieren sich für die technikaffine Seniorin.



Zum Sound von Roy Orbisons "Oh, Pretty Woman" betritt Masako Wakamiya im Tanzschritt die Bühne. Im Alter von 81 brachte sie im Anfang 2017 ihre erste iPhone-App heraus. Die Zeiten hätten sich geändert, sagt die Seniorin ihrem Publikum in der japanischen Hafenstadt Yokohama.