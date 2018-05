Constantin Film verlängert mit Geschäftsführern

Constantin Film und die Geschäftsführer ihrer Tochtergesellschaft Constantin Entertainment, Otto Steiner, Onno Müller und Jochen Köstler, haben die Verlängerung ihrer Zusammenarbeit vereinbart.



Die Verträge mit Steiner, Müller und Köstler wurden um weitere fünf Jahre bis Ende 2023 ausgedehnt. Ausscheiden wird hingegen nach 17 Jahren Ulrich Brock auf eigenen Wunsch, der das Unternehmen Constantin Entertainment maßgeblich mit aufgebaut hat.