Countdown: Finale des Eurovision Song Contest heute in Kiew

Beim Finale des Eurovision Song Contest (ESC) in Kiew treten heute ab 21 Uhr 26 Länder an. Für Deutschland geht die 26 Jahre alte Levina mit dem Lied "Perfect Life" an den Start.



Konkurrenz bekommt sie unter anderem aus Österreich, Belgien, der Niederlande und auch Australien. Die Buchmacher sind sich sicher: Der Italiener Francesco Gabbani wird mit seinem Lied "Occidentali's Karma" den Sieg holen. Überschattet wird der Wettbewerb vom Konflikt zwischen dem Gastgeberland Ukraine und Russland. Der Kandidatin Julia Samoilowa wurde im Vorfeld wegen eines Auftritts auf der annektierten Halbinsel Krim die Einreise in die Ukraine verwehrt.



Gerade einmal drei Minuten darf ein Lied beim Eurovision Song Contest lang sein. Wer in so kurzer Zeit Stimmen einsammeln will, braucht neben der richtigen Stimme auch die passende Optik. Ein Blick auf den ESC-Kleider-Jahrgang 2017.



Kurz, lang, elegant, Glitzerfummel, mit Schlitz oder ohne: Der Eurovision Song Contest gibt nicht nur einen Überblick über den europäischen Musikgeschmack, sondern auch über das Stilempfinden in Sachen Mode, vor allem bei den Damen. Da macht auch das Finale in Kiew am Samstag keine Ausnahme. Es gilt: Wer Punkte will, braucht nicht nur eine gute Stimme. Er braucht auch die richtige Klamotte. In den Proben und in den Halbfinals waren sie bereits zu sehen.



Was dabei auffällt: Die ganz großen Extravaganzen gibt es im ESC-Kleider-Jahrgang 2017 kaum. In der latenten Krisen-Stimmung, die den Wettbewerb in diesem Jahr angesichts von Ukraine-Krieg, Brexit und Populismus umweht, heißt es modisch offenkundig: keine Experimente. Bei den Finalistinnen dominieren Weiß, Rot und Schwarz, auffällige Muster gibt es kaum. Und auch kaum Schnickschnack. Der Modeberater Andreas Rose aus Frankfurt/Main bilanziert es so: "Früher war mehr Lametta".