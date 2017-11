Countdown zur Handball-WM: Frauen testen sich auf Sport1

Es ist so etwas wie die Generalprobe: Kurz vor der Heim-WM der Handball-Damen gehen die Sportlerinnen gegen Island aufs Spielfeld. Sport1 überträgt das Match live.



Um 16.55 Uhr soll auf Sport1 am Samstag (25. November) der Anpfiff ertönen: Deutschland gegen Island. Die Rede ist von der Begegnung der Handballdamen, die ein letztes Mal vor der Weltmeisterschaft im eigenen Land an den Ball gehen.