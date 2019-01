"Crashing": Pete witzelt bei Sky

Noch im Januar ist Stand-Up-Comedian Pete Holmes wieder in "Crashing" zu sehen. Die dritte Staffel läuft parallel zur US-Ausstrahlung auf Sky.



In der Nacht vom 20. auf den 21. Januar läuft die dritte Staffel von "Crashing" an. Die HBO-Comedyserie ist zu dieser Zeit in der Originalfassung auf Sky Ticket und Sky Go zu sehen. Ab dem 12. Februar können Nutzer des Pay-TV-Kanals die Episoden auch mit deutschen Untertiteln auf Sky Atlantic HD verfolgen.

