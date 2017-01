"Crashing": Sky zeigt neue Comedyserie

Im Februar schickt Sky mit "Crashing" einen gehörnten Ehemann auf einen Selbstfindungstrip. Der landet schließlich in der New Yorker Comedyszene, obwohl er gar nicht witzig ist.



Exklusiv zeigt Sky ab der Nacht vom 19. auf den 20. Februar immer von Sonntag auf Montag die neue Comedyserie "Crashing". Die Ausstrahlung der Serie von und mit Pete Holmes erfolgt damit im Originalton parallel zur US-Ausstrahlung. Außerdem ist die Serie auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket verfügbar. Die lineare Ausstrahlung steht schließlich voraussichtlich für den Frühsommer 2017 auf Sky Atlantic HD an.