"Crashing": Staffel Zwei im Januar bei Sky

Der Bezahlsender Sky holt sich neuen Stoff für Comedy-Fans. Parallel zur US-Ausstrahlung wird bei Sky die zweite Staffel von "Crashing" zu sehen sein.



In der Nacht vom 14. auf den 15. Januar werden simultan zur Ausstrahlung in den USA die acht Folgen der zweiten Staffel in den VoD-Diensten Sky Go, Sky Ticket und Sky On Demand in der englischen Originalfassung bereitgestellt.