"Curvy Supermodel" - Ausnahmen mit Durchschnittsgröße

Angelina Kirsch will mit der dritten Staffel der RTL-II-Show "Curvy Supermodel" Frauen ohne Modelmaße Selbstbewusstsein geben. Kann das funktionieren?



Größe 42 und Supermodel? Auf den ersten Blick scheint das ein Gegensatz zu sein, gelten gängigen Klischees zufolge doch 90-60-90 als die perfekten Maße. In der Casting-Show "Curvy Supermodel" ist das anders, hier sucht das Plus-Size-Model Angelina Kirsch ab Donnerstag auf RTL II zum dritten Mal Deutschlands nächstes Topmodel - mit Übergröße. Übergröße, in dem Wort steckt das gleiche Wort wie in Übergewicht. Dabei suchen Kirsch und ihre drei Jury-Kollegen Model Jana Ina Zarrella, "Bachelor" Jan Kralitschka und Choreograph Oliver Tienken eigentlich eine Frau mit Durchschnittsgröße. Nämlich "ein Model, das gut arbeitet und viel gebucht wird", wie Kirsch sagt. Die gängigen Größen in diesem Modesegment seien 42 oder 44.