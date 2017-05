"Curvy Supermodel" startet mit neuer Jury

Nach dem Erfolg der ersten Staffel "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." will RTL2 den Erfolg mit einer weiteren Staffel fortsetzen. Allerdings mit neuen Juroren.



Die Quoten für die erste Staffel von "Curvy Supermodel - Echt.

Schön. Kurvig." konnten sich sehen lassen. Auf diesem Erfolg ruht sich RTL2 nicht aus, sondern hofft, direkt mit der zweiten Staffel daran anknüpfen zu können. Die Zuschauer erwartet dann aber auch die ein oder andere Veränderung - gerade, was die Juroren anbelangt.