Cyber Monday Week Start: Amazons Fire TV-Stick 4K reduziert

Die nächste Generation des smarten Sticks von Amazon macht auf 4K / UHD und kommt zum Start der Cyber Monday Week zum Preis von 39,95 Euro auf den Markt. Was kann der neue TV-Stick?



Nach dem flächendeckenden Erfolg des Amazon Fire TV-Sticks, der gewöhnlichen Fernsehern smarte Qualitäten verleiht, legt der Mega-Konzern nun seine hochauflösende Version nach - Video-Erlebnis in 4K und UHD werden möglich.