DAB Plus: 100. bundesweiter Sender nimmt Betrieb auf

Der Ausbau des bundesweiten DAB-Plus-Netzes schreitet mit großen Schritten voran. Nun konnte Media Broadcast bereits den 100. Sender in Betrieb nehmen und will so den Endspurt für die Digitalradioversorgung einleiten.



Trotz teils kontroverser Diskussionen ist die Verbreitung von DAB Plus sowohl regional als auch bundesweit schon weit fortgeschritten. Media Broadcast will nun den Endspurt bei der Digitalradioversorgung einleiten. Bis Ende Oktober werden vier weitere Sendestandorte in Betrieb genommen, den Anfang machte dabei der Standort Kreuzberg in Bayern.