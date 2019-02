DAB Plus: 5 neue Privatsender jetzt auch in Bremerhaven

Zum Monatswechsel bringt Media Broadcast auch in Bremerhaven und Umgebung fünf Privatsender ins digitale Radio.



Media Broadcast weitet das Sendegebiet des regionalen Bremer DAB-Plus-Angebots auch nach Bremerhaven und das Umland der Hafenstadt aus. Ab 28. Februar können Hörer auch dort fünf weitere digitale Radioprogramme empfangen. Damit wächst das Angebot an digitalen Radioprogrammen in der Region auf 32 – im Übrigen deutlich mehr als über UKW.