DAB Plus: Empfang im Allgäu soll besser werden

Rund um die Region des östlichen Bodensees, dem Allgäu und Lindau sollen Verbraucher künftig von einem besseren DAB Plus Empfang profitieren. Media Broadcast hat dafür eigens einen neuen Sender in Betrieb genommen.



Am Dienstag (7. Mai) hat Media Broadcast einen Sender im österreichischen Pfänder in Betrieb genommen. Wie der Netzbetreiber mitteilt, sollen so nicht nur mehr Zuhörer erreicht, sondern insbesondere der Inhaus-Empfang der Programme in der Region optimiert werden.