DAB Plus: Modellversuch in Schleswig-Holstein kann starten

Der Medienrat der Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH) hat in seiner gestrigen Sitzung Zuweisungen für den ersten landesweiten DAB-Plus-Modellversuch in Schleswig-Holstein erteilt.



Damit kann der Modellversuch noch in diesem Jahr starten. Im Zuge der Entscheidung wurden der Media Broadcast GmbH Übertragungskapazitäten zur Durchführung des Plattformbetriebs zugewiesen.