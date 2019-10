DAB Plus im Weihnachtsgeschäft: Neue Kampagne

Im dritten und letzten Aktionszeitraum des Jahres nehmen die Mitglieder des Vereins Digitalradio Deutschland das Weihnachtsgeschäft ins Visier.



Vom 25. November bis 8. Dezember bewerben ARD, Deutschlandradio, private Programmanbieter, Hersteller und weitere Mitglieder des Vereins Digitalradio Deutschland den Radiostandard DAB Plus mit der bisher umfassendsten crossmedialen Kampagne in TV, Radio, Print und im Netz. Das Motto:"Das perfekte Weihnachtsgeschenk. Hört sich gut an: mit DAB Plus."