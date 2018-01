DAB Plus in Berlin bald ohne SWR, WDR, BR und MDR

Das Gastspiel diverser ARD-Anstalten in Berlin über DAB+ nähert sich dem Ende.



In Berlin wurden SWR, WDR, BR und MDR in den Multiplexen des rbb (Kanal 7D) und Media Broadcast (Kanal 7B) verbreitet, doch das wird sich bald ändern. Denn deren Ausstrahlung erfolgte lediglich im Rahmen eines Testbetriebs. Jedoch darf laut Rundfunkstaatsvertrag eine solche terrestrische Verbreitung außerhalb des gesetzlich definierten Sendegebietes eigentlich nicht stattfinden. Der Testbetrieb war ein Ausnahmeszenario.