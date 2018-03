DAB Plus nun auch in Athen – aber fast keiner kann empfangen

Das Zeitalter des Digitalradios DAB Plus hat nun auch in Griechenland begonnen. Sendungen in diesem Format können jedoch vorerst nur in der Region der griechischen Hauptstadt Athen empfangen werden. Bislang sendet lediglich das Staatsradio (ERT) sieben seiner Programme digital.



"Es hat lange gedauert - wir sind aber nun auch auf die DAB Plus- Welt-Karte zu sehen", sagte der griechische Generalsekretär für Informationen, Lefteris Kretsos, bei einem Seminar in Athen über die Zukunft des DAB Plus-Radios in Europa am Mittwoch.