DAZN erhält deutsche Sendelizenz

DAZN hat Ende 2018 bei der Medienanstalt Berlin-Brandenburg eine Sendelizenz. Nun hat die MABB diesem Antrag zugestimmt.



Seit dem Start im August 2016 hat DAZN mit einer Sendelizenz der britischen Ofcom gesendet. Das Brexit-Szenario forderte den Sport-Streamingservice dann zum Umdenken auf.