DAZN macht bei Bundesliga ernst

Der Sport-Streamingdienst DAZN hat sein Interesse an der Fußball-Bundesliga bekräftigt. "Wir würden uns wahnsinnig freuen, Live-Rechte der Bundesliga bei uns zu haben", sagte Deutschland-Chef Thomas de Buhr dem Fachmagazin "Sponsors" und kündigte die Teilnahme am nächsten Bieterwettbewerb an.