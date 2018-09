DAZN zeigt Conor McGregors Rückkehr in den UFC-Käfig

DAZN hat bekannt gegeben, sich die Übetragungsrechte für die Ultimate Fighting Championship dauerhaft gesichert zu haben. So wird dort auch in Kürze der Comeboack-Kampf von Conor McGregor laufen.



Die Wellen schlugen wieder haushoch bei der Pressekonferenz und das konnte nur eines bedeuten: Conor McGregor, der irische Rechtsausleger mit dem großen Mundwerk, ist zurück auf der Bühne der UFC.