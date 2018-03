DDoS-Attacken als Risiko für Streaming-Dienste

Immer mehr Menschen wechseln vom herkömmlichen Fernsehen zu Streaming-Angeboten auf PC, Tablet oder Smartphone. Warum auch nicht? Für einen meist monatlich kündbaren Betrag gibt es nach Lust und Laune genau die Inhalte zu sehen, die einen auch wirklich interessieren. Die Unternehmen haben jedoch mit ganz anderen Risiken zu kämpfen: DDoS Attacken.



Kostenanstieg für Unternehmen durch Attacken

Durch DDoS-Attacken steigen die Kosten für Unternehmen in letzter Zeit deutlich an. Der finanzielle Schaden beläuft sich in Großunternehmen laut einer Studie aus dem April 2017 auf durchschnittlich 2,3 Millionen US-Dollar. Selbst kleinere und mittlere Unternehmen bezahlen im Schnitt noch 123.000 US-Dollar. Trotz dieser allseits mittlerweile recht bekannten Problematik verwendet nur jedes fünfte Unternehmen ausreichend DDoS Schutz. Das Kürzel steht für "Distributed Denial of Service". Was bedeutet das genau? Es handelt sich um den Versuch, einen Internetdienst für die Nutzer nicht mehr zugänglich zu machen. Um dies zu erreichen, werden die Dienste auf dem Hostserver unterbrochen bzw. ausgesetzt. Diese Wirkung kommt durch eine Vielzahl an infizierten, mit dem Internet verbundenen Geräten, zustande, welche oftmals als Bots über die ganze Welt verstreut sind.