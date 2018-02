DF-Umfrage: Analogabschaltung im Kabel ist überfällig

Viele Jahre wurde nur geredet, dieses Jahr soll es endlich soweit sein: Die analoge Verbreitung im Kabelfernsehen wird eingestellt. Laut unserer aktuellen Umfrage wird das auch allerhöchste Zeit.



Was via Satellit so unkompliziert vonstatten ging, entwickelte sich im Kabel zur Herkulesaufgabe: die Analogabschaltung. Seit Jahren wird darüber diskutiert, wie man das Projekt angehen könnte, nun soll es endlich passieren. Denn nachdem Unitymedia im letzten Sommer vorgelegt hat, ziehen 2018 nun auch viele andere Unternehmen nach und stellen die analoge Verbreitung ihrer Angebote ein. Für die Leser von DIGITAL FERNSEHEN wird das auch allerhöchste Zeit, wie aus unserer aktuellen Umfrage hervorgeht.