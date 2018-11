DFB-Frauen kicken live im ZDF

Die deutsche Frauen-Fußball-Nationalmannschaft tritt in ihrem letzten Länderspiel des Jahres gegen Spanien auf den Platz. Im ZDF können Zuschauer vom Sofa aus live in Erfurt dabei sein.



Am Dienstag (13. November) ist Erfurt im Fußball-Fieber. In der Stadt in Thüringen laufen die DFB-Damen an dem Tag nämlich zu ihrem letzten Länderspiel in diesem Jahr auf die Fläche. Die deutsche Frauen-Fußball-Nationalmannschaft muss sich gegen Spanien behaupten. Das ZDF ist ab 16 Uhr live dabei.